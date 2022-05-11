Майоров о 9 мая: «В Риге проявили кощунство, когда трактором сгребли цветы, возложенные к памятнику. Демонстративная акция правительства»

раскритиковал правительство Латвии.

– В Риге проявили кощунство, когда трактором сгребли цветы, возложенные к памятнику 9 мая.

Это была демонстративная акция со стороны правительства Латвии, которое стремится не отстать от остальной Европы, пытаясь как-то навредить России.

Но меня очень порадовали сегодняшние новости о том, что люди в Риге вновь возложили к памятнику освободителям свежие цветы, не согласившись с решением своего правительства.

– Почему именно в Риге такой негатив по отношению к празднику 9 мая?

– Здесь надо знать историю.

В Прибалтике последние «лесные братья» были окончательно ликвидированы только в 1956 году, через 11 лет после окончания Великой Отечественной войны. А до этого они вели боевые действия. Видимо, эти корни в Латвии до сих пор живы.

Плюс после развала СССР появилось новое поколение, воспитанное не на советских идеях. Историю они не чтут, она им не интересна.

А вот врага в лице России они себе нашли. Причем уже давно.

Но хорошо, что в той же Риге оказалось немало людей, которые с этим не согласны. Тех, кто помнит, кто освобождал Европу от фашизма, – сказал двукратный олимпийский чемпион.