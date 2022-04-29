Майоров про эмоциональность тренеров: «Не понимаю Федорова, нельзя быть таким равнодушным»

высказался о ходе серии Кубка Гагарина между и .

– Почему магнитогорцы начали пускать хозяев в центр своей зоны, на ударные позиции? Ведь раньше они этого ЦСКА не позволяли и одерживали сухие победы. А сейчас на половине «Металлурга» совершенно другая картина.

– Когда магнитогорцы повели в серии 3-1, их тактика совершенно ясно просматривалась.

Было понятно, за счет чего они побеждают. А теперь у них на льду действительно получается немного не то. Но такова психология плей-офф: ты не можешь делать все время одно и то же на протяжении долгой серии.

Игроки эмоционально от этого устают. Видимо, уральцы этой тактики уже сами наелись, им хочется создавать на льду что-то новенькое.

Поэтому старые схемы у них уже не так идеально получаются, и игроки ЦСКА этим пользуются. Еще один важный момент – москвичи открывают счет. И это вынуждает уральцев больше рисковать, чтобы переломить ход матча.

– Главные тренеры в финале с виду просто антиподы. непоколебим, как скала. А Илья Воробьев постоянно воздевает руки к небесам, как трагик на сцене. С каким рулевым команда чувствует себя увереннее?

– Игроки обычно лучше воспринимают более эмоционального тренера, который живет и дышит на лавке вместе с ними и за каждый эпизод переживает.

Который реагирует на все, что происходит на льду, и не стесняется выплескивать свою страсть наружу. Команда это понимает, чувствует, что она и тренер – одно целое.

Федорова я в этом плане не понимаю. Нельзя быть даже с виду таким равнодушным. Тем более что я уверен – внутри у Сергея все кипит. Напрасно он не показывает этого подопечным.

Я бы не стал говорить: «Как здорово Федоров себя держит, как он все свои переживания прячет». Не надо тренеру их скрывать. Это может оказаться как раз той капелькой, которой команде для победы и не хватит в решающей схватке, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Илья Воробьев – самый живой тренер КХЛ. Его перфомансы во время матча уже превращаются в мемы