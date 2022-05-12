Нестеров в сезоне-2019/20 отказался от контракта с ЦСКА на 140 млн рублей в год. В 2021-м он подписал соглашение на 25 млн («Матч ТВ»)

Никита Нестеров по ходу сезона-2019/20 получил от ЦСКА предложение о продлении контракта.
Как сообщает «Матч ТВ», защитнику предлагали соглашение сроком на 5 лет с зарплатой 140 млн рублей за сезон.
Нестеров отказался от контракта с ЦСКА, решив продолжить карьеру в НХЛ, и подписал контракт с «Калгари» на год и 700 тысяч долларов.
Сообщалось, что он решил уехать в НХЛ по семейным обстоятельствам.
В июле 2021 года Нестеров вернулся в ЦСКА, где ему дали соглашение на год и 25 млн рублей.
Срок контракта игрока истек 30 апреля.