Агент Бурдасова об уходе из «Трактора» 10 лет назад: «Это был не скандал, а рабочий момент. Жизнь показала, что мы были правы»

Агент Антона Бурдасова прокомментировал переход игрока в .

– Сами переговоры прошли быстро, но процесс занимал время. Антон должен был принять решение, что он хочет ехать в «Трактор».

Клуб должен был понять, тот ли этой игрок, который им нужен. Это заняло время, а сами переговоры прошли в течение нескольких дней.

– Для него было важно, что контракт длительный – на три года?

– Да, это было важно.

– Бурдасов хотел вернуться в родной «Трактор»?

– Для него это хороший вызов. Одно дело играть в других городах, а другое – перед родными болельщиками, которые тебя знают с детства. Ответственность возрастает многократно. Антон это понимает.

– Десять лет назад Бурдасов уехал из «Трактора» со скандалом. Сейчас эта история забыта?

– Все меняется. Это был не скандал, а рабочий момент. В клубе думали одно, мы – другое. Жизнь показала, что мы были правы. Поэтому все нормально, – сказал .