Илья Ковальчук: «Очень хочется сказать спасибо ветеранам, поздравить всех с прошедшим праздником»

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Илья Ковальчук поделился впечатлениями от участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги. 

«Всегда приятно принять участие в таком матче, сыграть с легендами.

Я знаю, что команда из Екатеринбурга победила, хочу их поздравить.

Сегодня много болельщиков, очень хочется поздравить всех с прошедшим праздником, сказать спасибо ветеранам», – сказал нападающий.

Победителем Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+» стал екатеринбургский «СВ Металл».

Жамнов, Ковальчук, Каменский и Могильный сыграли в гала-матче со сборной Ночной лиги

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