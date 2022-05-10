Илья Ковальчук: «Очень хочется сказать спасибо ветеранам, поздравить всех с прошедшим праздником»

поделился впечатлениями от участия в гала-матче Ночной хоккейной лиги.

«Всегда приятно принять участие в таком матче, сыграть с легендами.

Я знаю, что команда из Екатеринбурга победила, хочу их поздравить.

Сегодня много болельщиков, очень хочется поздравить всех с прошедшим праздником, сказать спасибо ветеранам», – сказал нападающий.

Победителем Ночной хоккейной лиги в дивизионе «Любитель 40+» стал екатеринбургский «СВ Металл».

Жамнов, Ковальчук, Каменский и Могильный сыграли в гала-матче со сборной Ночной лиги