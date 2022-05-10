Жамнов, Ковальчук, Каменский и Могильный сыграли в гала-матче со сборной Ночной лиги

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Команда «Легенды хоккея» победила сборную Ночной хоккейной лиги (14:9) в гала-матче. 

За «Легенд хоккея» под руководством Александра Якушева, Владимира Лутченко и Юрия Ляпкина играли Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Александр Могильный, Алексей Морозов, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Сергей Шепелев, Илья Ковальчук и другие.

Сборную Ночной лиги представили игроки, которые внесли вклад в развитие любительского хоккея: региональный представитель Рязанской области Олег Смирнов, игрок омского клуба «Титан» Михаил Сутягинский, игрок команды «Бочкари» (Алтайский край) Вадим Смагин и другие. Тренерами сборной были Владимир Мышкин, Николай Макаров и Юрий Лебедев.

Перед матчем гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов, председатель совета легенд лиги Александр Якушев, помощник президента РФ Игорь Левитин и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов вручили символический сертификат на сумму в 100 млн рублей команде «СВ Металл» из Екатеринбурга, которая стала победителем турнира в дивизионе «Любитель 40+».

Грант Минспорта предназначен для строительства арены в регионе, который представляла команда-чемпион.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке ветеранов отечественного хоккея.

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