Жамнов, Ковальчук, Каменский и Могильный сыграли в гала-матче со сборной Ночной лиги

Команда «Легенды хоккея» победила сборную Ночной хоккейной лиги (14:9) в гала-матче.

За «Легенд хоккея» под руководством , Владимира Лутченко и Юрия Ляпкина играли Алексей Касатонов, , , , Александр Гуськов, Андрей Коваленко, Алексей Жамнов, Сергей Шепелев, и другие.

Сборную Ночной лиги представили игроки, которые внесли вклад в развитие любительского хоккея: региональный представитель Рязанской области Олег Смирнов, игрок омского клуба «Титан» Михаил Сутягинский, игрок команды «Бочкари» (Алтайский край) Вадим Смагин и другие. Тренерами сборной были Владимир Мышкин, Николай Макаров и Юрий Лебедев.

Перед матчем гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов, председатель совета легенд лиги Александр Якушев, помощник президента РФ Игорь Левитин и заместитель министра спорта России Одес Байсултанов вручили символический сертификат на сумму в 100 млн рублей команде «СВ Металл» из Екатеринбурга, которая стала победителем турнира в дивизионе «Любитель 40+».

Грант Минспорта предназначен для строительства арены в регионе, который представляла команда-чемпион.

Ночная хоккейная лига была создана в 2011 году по инициативе президента России Владимира Путина при поддержке ветеранов отечественного хоккея.