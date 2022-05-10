Кузнецов о серии с «Флоридой»: «Мы можем играть в атакующий хоккей летом в пивной лиге. Сейчас мы должны быть привержены обороне»

высказался об игре «Вашингтона» в обороне в серии с «Флоридой».

В четвертом матче первого раунда Кубка Стэнли «Пантерс» одержали победу над «Кэпиталс» (3:2 ОТ, 2-2).

«Это не тот веселый хоккей, в который хочется играть, но это то время года, когда мы должны быть привержены [игре в обороне].

Мы можем играть в атакующий хоккей летом в пивной лиге, верно? Прямо сейчас мы должны играть в обороне и оставаться сосредоточенными», – сказал форвард «Вашингтона».

Путь «Вашингтона» во второй раунд лежит через оборонительные схемы. От них нельзя отказываться, несмотря на поражение в 4-м матче