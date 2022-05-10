Кузнецов о 2:3 с «Флоридой»: «В третьем периоде все было в наших руках. Паники нет. Шансы все еще неплохие»

Евгений Кузнецов заявил, что «Вашингтон» не паникует из-за упущенной победы.
«Кэпиталс» могли выиграть у «Флориды» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, но на 57-й минуте не попали в пустые ворота при счете 2:1.
В итоге «Пантерс» сумели перевести игру в овертайм, где добились успеха (3:2 ОТ). Счет в серии стал 2-2.
О поражении
«В третьем периоде все было в наших руках. Что есть, то есть. Сейчас сыграем до двух побед. Паники нет. У нас все еще неплохие шансы».
О 16 бросках в створ за матч
«Нам нужно больше времени проводить в зоне соперника, мы должны лучше поддерживать друг друга. В третьем периоде начало больше получаться. Обязательно внесем некоторые коррективы и будем двигаться дальше», – сказал форвард «столичных».
Как же «Вашингтон» упустил победу! Не забили в пустые ворота в концовке, «Флорида» спаслась и выиграла в овертайме