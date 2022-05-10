У «Флориды» 0 голов при игре в большинстве в 4 матчах серии с «Вашингтоном» после 13 попыток. В регулярке было 24,4% реализации

У «Флориды» 0 голов в большинстве в серии с после 13 попыток.

«Пантерс» не сумели реализовать численное преимущество и в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Кэпиталс» (3:2 ОТ, 2-2). У них было 4 попытки.

Всего в серии южане не реализовали уже 13 подряд попыток игры в большинстве. Их процент реализации (0%) сейчас худший среди всех участников плей-офф.

В регулярном чемпионате заняла 5-е место по эффективности игры в большинстве с 24,4% реализации.

Кроме того, команда стала первой по общему числу заброшенных шайб (337 без учета решающих буллитов).

Юбердо о большинстве «Флориды» в плей-офф: «0 голов после 9 попыток – это неприемлемо. Нам нужно внести коррективы»