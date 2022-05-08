Юбердо о большинстве «Флориды» в плей-офф: «0 голов после 9 попыток – это неприемлемо. Нам нужно внести коррективы»

уверен, что «Флориде» нужно прибавить в большинстве.

В трех матчах серии с (1-2) команда ни разу не реализовала численное преимущество, имея 9 попыток. В третьем матче (1:6) «Пантерс» не забили ни разу из 3 попыток.

«Нам нужно внести некоторые коррективы. Мы собираемся поговорить об этом, потому что 0 голов после 9 попыток – это неприемлемо.

В плей-офф эти голы необходимы. Это важный момент. Сегодня у нас было несколько шансов, но мы их не использовали». – сказал форвард «Пантерс».

В регулярном чемпионате заняла 5-е место по эффективности игры в большинстве с 24,4% реализации.