«Нэшвилл» впервые в истории проиграл серию плей-офф со счетом 0-4. Разница шайб в 4 играх против «Колорадо» – 9:21

впервые в истории проиграл серию плей-офф со счетом 0-4.

Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив во всех четырех играх.

«Предаторс» выступают в с 1998 года, в плей-офф сыграли в 15-й раз.

Разница шайб составила 9:21. Отметим, что команда проводила плей-офф без основного голкипера , выбывшего из-за травмы.

Основным вратарем «хищников» в этом розыгрыше Кубка Стэнли стал , с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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