«Нэшвилл» впервые в истории проиграл серию плей-офф со счетом 0-4. Разница шайб в 4 играх против «Колорадо» – 9:21

«Нэшвилл» впервые в истории проиграл серию плей-офф со счетом 0-4.
Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Колорадо» во всех четырех играх.
«Предаторс» выступают в НХЛ с 1998 года, в плей-офф сыграли в 15-й раз.
Разница шайб составила 9:21. Отметим, что команда проводила плей-офф без основного голкипера Юусе Сароса, выбывшего из-за травмы.
Основным вратарем «хищников» в этом розыгрыше Кубка Стэнли стал Коннор Ингрэм, с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Тренин как мог тащил «Нэшвилл» к пятому матчу, но Ничушкин все испортил. «Колорадо» – во втором раунде!