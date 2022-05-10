«Нэшвилл» впервые в истории проиграл серию плей-офф со счетом 0-4. Разница шайб в 4 играх против «Колорадо» – 9:21

Теги Кубок Стэнли Нэшвилл Колорадо НХЛ Юусе Сарос Коннор Ингрэм Хоккей

«Нэшвилл» впервые в истории проиграл серию плей-офф со счетом 0-4.

Клуб вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Колорадо» во всех четырех играх. 

«Предаторс» выступают в НХЛ с 1998 года, в плей-офф сыграли в 15-й раз. 

Разница шайб составила 9:21. Отметим, что команда проводила плей-офф без основного голкипера Юусе Сароса, выбывшего из-за травмы.

Основным вратарем «хищников» в этом розыгрыше Кубка Стэнли стал Коннор Ингрэм, с его статистикой можно ознакомиться здесь

Тренин как мог тащил «Нэшвилл» к пятому матчу, но Ничушкин все испортил. «Колорадо» – во втором раунде!

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