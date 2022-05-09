«Авангард» близок к подписанию контракта с канадским форвардом для топ-6 c опытом в НХЛ (Михаил Зислис)

готовит трансфер канадского нападающего с опытом игры в НХЛ.

Об этом сообщает журналист .

«Авангард» близок к подписанию контракта с опытным канадским нападающим, имеющим опыт выступления в НХЛ.

Фамилию пока называть не велели, но подавляющему большинству она все равно ничего не скажет. В Европе форвард не играл.

Это не упоминавшийся ранее , которого в Омске, скорее всего, ждать не стоит.

Потенциальный новичок – быстрый парень, способный действовать на фланге и в центре.

Умный игрок под топ-6, который подойдет для системного хоккея. Лично мне нравится», – написал Зислис.