«Авангард» близок к подписанию контракта с канадским форвардом для топ-6 c опытом в НХЛ (Михаил Зислис)

«Авангард» готовит трансфер канадского нападающего с опытом игры в НХЛ.
Об этом сообщает журналист Михаил Зислис.
«Авангард» близок к подписанию контракта с опытным канадским нападающим, имеющим опыт выступления в НХЛ.
Фамилию пока называть не велели, но подавляющему большинству она все равно ничего не скажет. В Европе форвард не играл.
Это не упоминавшийся ранее Дилан Сайкура, которого в Омске, скорее всего, ждать не стоит.
Потенциальный новичок – быстрый парень, способный действовать на фланге и в центре.
Умный игрок под топ-6, который подойдет для системного хоккея. Лично мне нравится», – написал Зислис.