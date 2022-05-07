«Авангард» предлагал Плотникову максимальный контракт, но игрок останется в ЦСКА с окладом 70 млн рублей за сезон

«Авангарду» не удалось уговорить Сергея Плотникова перейти в команду.
1 мая хоккеист стал неограниченно свободным агентом.
Омский клуб претендовал на 31-летнего форварда и предлагал максимальное с финансовой точки зрения соглашение, сообщает Metaratings.ru.
Игроку был предложен солидный оклад и индивидуальный бонус, но Плотников подпишет новый двухлетний контракт с ЦСКА с зарплатой 70 миллионов рублей в год.
В прошедшем сезоне Плотников набрал 27 (16+11) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
В плей-офф на его счету 13 (6+7) баллов в 22 играх.