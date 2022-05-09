Шестеркин войдет в тройку финалистов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Россиянин будет включен в число финалистов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ.
Игорь Шестеркин, выступающий за «Рейнджерс», попадет в тройку претендентов на получение награды лучшему голкиперу сезона, об этом сообщил бывший вратарь, а ныне аналитик Кевин Уикс.
Также в список финалистов попадут Юусе Сарос из «Нэшвилла» и Якоб Маркстрем из «Калгари».
НХЛ официально представит тройку финалистов на «Везину Трофи» завтра, 10 мая. Сегодня лига назвала претендентов на приз лучшему защитнику.
В нынешнем сезоне 26-летний Шестеркин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 93,5% бросков. Российский голкипер также записал на свой счет шесть сухих игр.