Шестеркин войдет в тройку финалистов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ

Россиянин будет включен в число финалистов на приз лучшему вратарю сезона .

, выступающий за , попадет в тройку претендентов на получение награды лучшему голкиперу сезона, об этом сообщил бывший вратарь, а ныне аналитик .

Также в список финалистов попадут из и из .

НХЛ официально представит тройку финалистов на «Везину Трофи» завтра, 10 мая. Сегодня лига назвала претендентов на приз лучшему защитнику.

В нынешнем сезоне 26-летний Шестеркин провел 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 36 побед, пропуская в среднем 2,07 шайбы и отражая 93,5% бросков. Российский голкипер также записал на свой счет шесть сухих игр.