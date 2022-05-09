«Спартак» готов повысить зарплату Дроздову более чем в два раза. Игрок хочет односторонний контракт

рассчитывает оставить в составе команды нападающего .

Красно-белые готовы поднять зарплату 22-летнему форварду более чем в два раза, об этом сообщает журналист Михаил Зислис.

Дроздов является ограниченно свободным агентом и пока не соглашается с предложением клуба, отказываясь подписывать двустороннее соглашение и настаивая на одностороннем.

Отмечается, что за развитием ситуации продолжает активно следить .

В нынешнем сезоне Дроздов набрал 18 (12+6) очков в 44 матчах регулярного чемпионата при среднем игровом времени 14:32.

В плей-офф на счету нападающего 2 (1+1) балла в 5 играх при среднем игровом времени 19:41.