Троц о 900-й победе в НХЛ: «Это просто значит, что я здесь уже давно»

Теги Айлендерс Барри Троц НХЛ Хоккей

Барри Троц высказался о 900-й победе в своей карьере в НХЛ. 

Его «Айлендерс» обыграли «Виннипег» (5:2) в регулярном чемпионате. Троц стал 3-м тренером в истории лиги, достигшим такой отметки. 

На пресс-конференции он сказал, что узнал об этом достижении уже после завершения игры. 

«Это просто значит, что я здесь уже давно. Я работал с хорошими игроками, так что получалось выигрывать матчи», – сказал Троц. 

59-летний Троц непрерывно работает главным тренером в НХЛ с 1998 года. Ранее он возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

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