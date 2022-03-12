Троц о 900-й победе в НХЛ: «Это просто значит, что я здесь уже давно»

высказался о 900-й победе в своей карьере в НХЛ.

Его обыграли «Виннипег» (5:2) в регулярном чемпионате. Троц стал 3-м тренером в истории лиги, достигшим такой отметки.

На пресс-конференции он сказал, что узнал об этом достижении уже после завершения игры.

«Это просто значит, что я здесь уже давно. Я работал с хорошими игроками, так что получалось выигрывать матчи», – сказал Троц.

59-летний Троц непрерывно работает главным тренером в с 1998 года. Ранее он возглавлял «Нэшвилл» и «Вашингтон», с которым выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.