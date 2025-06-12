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  • Пронгер о Беннетте: «Не стал бы платить ему 10 млн долларов в год – он заработал себе от 8 до 8,5 млн. Сэм отлично подходит «Флориде», но Лунделль на пути к уровню второго центра в НХЛ»
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Пронгер о Беннетте: «Не стал бы платить ему 10 млн долларов в год – он заработал себе от 8 до 8,5 млн. Сэм отлично подходит «Флориде», но Лунделль на пути к уровню второго центра в НХЛ»

Крис Пронгер заявил, что Сэм Беннетт заслужил зарплату до 8,5 млн долларов.

Действующий договор нападающего и «Флориды» с зарплатой 4,425 миллиона долларов в год рассчитан до конца этого сезона.

В текущем розыгрыше Кубка Стэнли форвард является лучшим снайпером с 14 голами, а в его активе 20 (14+6) баллов в 20 матчах турнира.

– Если бы вы были генеральным менеджером и захотели бы подписать контракт с Сэмом Беннеттом, то сколько бы вы ему заплатили?

– Это зависит от того, где располагается клуб. Это ведь безналоговый штат? (смеется).

Хорошо, я бы не стал платить ему 10 миллионов долларов в год. Лично я бы не стал. Когда платишь десять миллионов, всегда немного переплачиваешь. Он заработал себе на 8 или 8,5 миллиона долларов в год.

Он делает того, чего не делают многие игроки. Как мы знаем, это физически сильный хоккеист, он забивает голы, выигрывает вбрасывания, играет в меньшинстве и большинстве. Он отлично подходит этой команде. Не думаю, что он уйдет из клуба, потому что подходит ему.

Но у них есть другие игроки для этой позиции. Их первый центр – Александр Барков, второй – Беннетт, третий – Антон Лунделль.

Если Лунделль добавит, а Беннетт немного сбавит, то Антона могут перевести во второе звено. Он на пути к тому, чтобы соответствовать уровню второго центра в НХЛ, – сказал бывший защитник сборной Канады Крис Пронгер.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: TSN
logoКрис Пронгер
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