Троц о Сорокине: «В Нью-Йорке все говорят о Шестеркине. Наш парень не хуже, просто люди еще не знают об этом»

считает, что проводит сезон не хуже Игоря Шестеркина.

«Вероятно, он не получит много голосов на «Везину», потому что мы не выходим в плей-офф. В Нью-Йорке все говорят об . Наш парень не хуже. Просто люди еще не знают об этом.

Барзэл абсолютно прав, когда говорит о нем в контексте «Везины», – сказал главный тренер после матча с «Монреалем» (3:0).

Также он прибавил, что Сорокин (7 шатаутов) мог бы сыграть на ноль еще 4 раза, если бы не ошибки команды в обороне в концовках нескольких матчей.

Обладатель приза лучшему вратарю будет определен по итогам голосования генменеджеров клубов, которое состоится после завершения регулярного чемпионата.

Номинантами называют трех вратарей, получивших наибольшее количество голосов. Их имена будут объявлены по ходу плей-офф, а кто из них стал победителем, будет известно позже.

Отметим, что единственным в истории победителем голосования из команды, не попавшей в плей-офф, стал Сергей Бобровский («Коламбус») в сокращенном из-за локаута сезоне-2012/13.