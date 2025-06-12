Агентство Гусева о контракте с «Динамо»: «Фантазии отдельных «фантазеров» уже не удивляют. Мы только приступили к переговорам, никаких деталей не обсуждалось»

Агентство Никиты Гусева не подтвердило договоренность о контракте с «Динамо».

Ранее появилась информация , что 32-летний форвард продлит контракт с бело-голубыми на два года.

«Фантазии отдельных «фантазеров» нас уже не удивляют.

По поводу заявлений о будущем Никиты Гусева : мы только приступили к переговорам с клубом, никаких деталей – ни по сроку, ни по условиям, ни по сумме – на данный момент не обсуждалось», – заявили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.

В прошедшем сезоне Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо » в Фонбет чемпионате КХЛ , набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф Кубка Гагарина.