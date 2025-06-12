Агентство Гусева о контракте с «Динамо»: «Фантазии отдельных «фантазеров» уже не удивляют. Мы только приступили к переговорам, никаких деталей не обсуждалось»
Агентство Никиты Гусева не подтвердило договоренность о контракте с «Динамо».
Ранее появилась информация, что 32-летний форвард продлит контракт с бело-голубыми на два года.
«Фантазии отдельных «фантазеров» нас уже не удивляют.
По поводу заявлений о будущем Никиты Гусева: мы только приступили к переговорам с клубом, никаких деталей – ни по сроку, ни по условиям, ни по сумме – на данный момент не обсуждалось», – заявили в агентстве Winners Hockey Agency, которое представляет интересы хоккеиста.
В прошедшем сезоне Гусев стал лучшим бомбардиром «Динамо» в Фонбет чемпионате КХЛ, набрав 69 (29+40) очков в 68 играх. Нападающий также отметился 11 (5+6) баллами в 17 матчах плей-офф Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Winners Hockey Agency
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