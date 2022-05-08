Защитник ЦСКА Даррен Дитц прибыл в расположение сборной Казахстана по хоккею.

Хоккеист по ходу сезона перешел из «Барыса» в стан московских армейцев и завоевал Кубок Гагарина. В седьмом матче финальной серии плей-офф ЦСКА одержал победу над «Металлургом». В плей-офф Диц провел 20 матчей и набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности +3.

«Я приехал в Ригу, очень рад присоединиться к команде и начать готовиться к чемпионату, – отметил Даррен Диц. – Спасибо всем за поддержку, это очень важно, и она будет нужна на чемпионате мира.

8 и 9 мая в Риге сборная Казахстана проведет две контрольных встречи против команды Латвии. Первый матч чемпионата мира наша команда сыграет с Данией уже 14 мая.

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