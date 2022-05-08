Василий Каменев: «У Гусева стиль игры немного медленный для НХЛ. Там везде борьба, ему тяжеловато попадать в такой темп»

Василий Каменев высказался о возможном возвращении Никиты Гусева в НХЛ.

– Гусеву стоит еще одну попытку покорить Новый Свет предпринять?

– У Гусева стиль игры немного медленный для НХЛ, не такой он резкий. Да, за счет мастерства где-то обыгрывать может. Но там везде борьба, ему тяжеловато попадать в такой темп.

Он попробовал, понял, чего стоит, а сейчас уже возраст не тот и габаритами похвастаться не может. Мотивировать себя второй раз на попытку покорить НХЛ сложно, – сказал бывший нападающий СКА.

Гусев продлит контракт со СКА, если не сможет вернуться в НХЛ («СЭ»)