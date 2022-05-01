Агент о планах Гусева: «Мы все понимаем, что он востребованный игрок, но пока ничего конкретно не обсуждали»

Теги СКА возможные переходы КХЛ Юрий Николаев Никита Гусев Чемпионат.com Хоккей

Агент Никиты Гусева заявил, что не говорил с игроком о его планах. 

«Давайте так – он находится в статусе неограниченно свободного агента. Если говорить честно, то мы с ним еще не садились и не говорили о дальнейших планах.

Мы все понимаем, что он – востребованный игрок, но пока ничего конкретно не обсуждали. Со СКА вопрос уже обсуждали, а с Никитой пока еще нет», – сказал Юрий Николаев

Гусев подписал контракт со СКА в октябре 2021 года. В минувшем регулярном чемпионате КХЛ набрал 35 (10+25) очков в 31 матче.

В плей-офф на его счету 16 (7+9) баллов в 16 играх.

Гусев продлит контракт со СКА, если не сможет вернуться в НХЛ («СЭ»)

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные