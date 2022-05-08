ЧМ-2022. Дивизион 1А. Венгрия сыграет с Румынией, Словения против Южной Кореи

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Завершается чемпионат мира в дивизионе 1А.

В турнире, проходящем в Словении, принимают участие 5 команд.

Сборные Словении и Венгрии уже добились повышения в классе и в следующем году сыграют на ЧМ-2023 в элитном дивизионе.

Сборная Румынии отправится в дивизион 1B, откуда ей на смену придет сборная Польши.

ЧМ-2022

Дивизион 1А 

Венгрия – Румыния
Дата проведения
8 мая, 16.30, «Hala Tivoli»
Онлайн матча Видео

 

Южная Корея – Словения
Дата проведения
8 мая, 20.00, «Hala Tivoli»
Онлайн матча Видео

Положение команд:  Словения – 9 (3), Венгрия – 6 (3), Литва – 6 (4), Южная Корея – 3 (3), Румыния – 0 (3).

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