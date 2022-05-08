ЧМ-2022. Дивизион 1А. Венгрия сыграет с Румынией, Словения против Южной Кореи

Завершается чемпионат мира в дивизионе 1А.
В турнире, проходящем в Словении, принимают участие 5 команд.
Сборные Словении и Венгрии уже добились повышения в классе и в следующем году сыграют на ЧМ-2023 в элитном дивизионе.
Сборная Румынии отправится в дивизион 1B, откуда ей на смену придет сборная Польши.
ЧМ-2022
Дивизион 1А
- Дата проведения
- 8 мая, 16.30, «Hala Tivoli»
- Дата проведения
- 8 мая, 20.00, «Hala Tivoli»
Положение команд: Словения – 9 (3), Венгрия – 6 (3), Литва – 6 (4), Южная Корея – 3 (3), Румыния – 0 (3).