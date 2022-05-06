Овечкин про 1:5 от «Флориды»: «Дерьмо случается. Двигаемся дальше, счет 1-1 – это хороший сценарий»

отреагировал на поражение 1:5 от «Флориды».

уступил «Пантерс» во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1-1).

«Мы знали, что будет тяжелая, долгая серия. Счет значения не имеет – 1:0 или 10:0, мы все равно проиграли. Если сравнивать две игры, то были разные моменты, рикошеты, ошибки.

Дерьмо случается. Двигаемся дальше. Счет в серии 1-1. Это хороший сценарий для нас», – сказал капитан «столичных» после игры.

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