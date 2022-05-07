Ротенберг о турнире в Петербурге: «Это праздник спорта. Отличный хоккей высокого уровня – быстрый, современный, агрессивный»

высказался об атмосфере турнира в Санкт-Петербурге.

– На арене замечательная атмосфера. Болельщики приходят поддержать команды. Игроки развиваются в нашей системе, выступая на международном уровне.

У сборной Беларуси сильный тренерский штаб во главе с канадским специалистом. Многие хоккеисты сборной Белоруссии играют в . Хоккей развивается. Эти игры очень важны.

Хоккеистам нравится приезжать в сборную. У нас хороший контакт с командой. Игры за сборную страны – это лучшее, что может быть, особенно при такой атмосфере.

– Вы довольны посещаемостью турнира? На первом матче зрителей было мало.

– Надо учитывать все факторы. Важно иметь трансляцию. Думаю, что сегодня и особенно завтра будет стопроцентная посещаемость.

Это праздник спорта и хоккея. Отличная атмосфера, отличный хоккей высокого уровня – быстрый, современный, агрессивный.

Для нас важно, что сборная России проводит матчи, и болельщики приходят на трибуны. Те, кто не могут прийти на арену, смотрят игры по телевизору.

Трансляции качественные, все на высоком уровне. Такие матчи дают нам возможность посмотреть игроков. В турнире участвуют две сборные: национальная и молодежная, где собраны лучшие игроки, которые выступают в России.

Многие имели возможность уехать в Северную Америку, но остались играть в России. Они видят, что развиваются здесь, в нашей системе. Получают то развитие, которое им необходимо для выхода на новый уровень, – сказал первый вице-президент .