Владислав Третьяк: «Сборная России сыграет по матчу с каждым из сильных клубов КХЛ. Сейчас нам важно ее пропагандировать»

рассказал о предстоящих матчах между сборной России и клубами .

– Планируются ли матчи сборной России в регионах? Болельщики из Омска и Новосибирска, где строятся новые арены, хотели бы видеть сборную на своем льду.

– Это хороший вопрос. Как правило, наши сборные всегда играли в Санкт-Петербурге и Москве. Конечно, болеют за сборную во всей стране. Сейчас мы планируем международные перерывы под паузы, которые есть.

Наша национальная сборная будет играть против лучших клубов Дальнего Востока и Сибири. Думаю, будут матчи в Казани и Уфе. Сборная сыграет по матчу с каждым из сильных клубов.

Допустим, сборная будет собрана из игроков , и других Западных команд, а сыграет против Восточных. Это вызовет большой интерес. Сейчас нам важно пропагандировать нашу сборную, чтобы болельщики видели ее. Есть такие планы – думаю, мы их осуществим, – сказал президент .