Роман Ротенберг: «Мичков, Свечков, Чибриков – лучшие в своем возрасте. Они высоко задрафтованы в США, но остались в России»

прокомментировал чемпионство .

Питерская команда обыграла «Красную Армию» (4-2) в финальной серии Париматч Молодежной хоккейной лиги.

«Та система игры, которую мы внедряем: короткий пас, комбинационная игра, умный хоккей, хорошее катание, взаимная поддержка, хорошее игровое мышление, контроль шайбы – это все игроки выполнили на 100%. И это шаг вперед.

Это современный хоккей, современная система игры, современная тактика, которая сейчас набирает обороты.

Другие клубы так не играют, ведь чтобы перестроить всю систему, нужно потратить много времени, а мы этим занимаемся последние 5 лет. Мы перестраиваем всю нашу систему совместно с тренерами, обучая, развивая.

И наша команда КХЛ показывает рисунок игры, который мы хотим видеть в будущем. У нас есть достаточно игроков, подспорье для нашей команды.

Есть серьезные ребята из СКА-1946, которых нужно постепенно развивать, учитывая возраст игрока, создавая им индивидуальные программы, особенно по физической подготовке. Свечков, Мичков, Чибриков, Коромыслов, Кирсанов, Смирнов – ребята, которые могут играть в , нужно только подтянуть свои показатели и выйти на другой уровень.

Все-таки взрослый мужской хоккей отличается от молодежного. Эти парни – лучшие игроки в своем возрасте в России. Они высоко задрафтованы в США, в Северной Америке. Но они остались в России, пройдя всю систему подготовки», – сказал главный тренер и вице-президент СКА.