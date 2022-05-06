Вице-президент «Металлурга» о новом контракте с Воробьевым: «Два года – реальный срок, чтобы отладить работу команды и достигать высоких целей»

Сергей Ласьков прокомментировал подписание нового контракта с Ильей Воробьевым.

«Не стали его напрягать в первые дни после окончания сезона, чтобы он немного в себя пришел. Сегодня на дворе всего-навсего 6 мая, а контракт уже подписан.

Сейчас у Ильи Петровича есть команда, на базе которой можно создавать коллектив и решать основные задачи. Два года – это реальный срок, чтобы отладить работу команды и достигать высоких целей», – сказал вице-президент «Металлурга».

В сезоне-2021/22 Воробьев вывел команду в финал Кубка Гагарина, в котором она уступила ЦСКА.

«Металлург» продлил контракт с главным тренером Воробьевым на 2 года