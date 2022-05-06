ФХР и ФХБ подписали меморандум об углублении сотрудничества.

Церемония подписания прошла в спорткомплексе «Юбилейный» перед матчем между сборными России и Беларуси, сообщает ТАСС.

Меморандум был подписан президентом ФХР Владиславом Третьяком и председателем ФХБ Александром Богдановичем.

Документ предусматривает углубление сотрудничества федераций в разных областях. В частности, начиная с сезона-2022/23 белорусские команды будут участниками российских детско-юношеских турниров для разных возрастов, сборная Беларуси будет заявлена как участник российского первенства федеральных округов среди юниоров.

Также планируется более активный обмен тренерским и методическим опытом, организация семинаров и других совместных мероприятий.