Третьяк о сотрудничестве с ФХБ: «Мы проведем немало турниров в ближайшее время»

Владислав Третьяк высказался после подписания меморандума о сотрудничестве с ФХБ.

«У нас братские связи на протяжении многих лет, и еще раз закрепляем наши отношения. Это говорит, что в сегодняшнее непростое время наши команды не только будут играть на всех уровнях, в ближайшее время мы проведем немало турниров для взаимодействия наших федераций.

Мы надеемся, что вы подниметесь на новую ступень и мы проверим свои силы, обменяемся опытом. Будем проводить семинары, приглашать ваших тренеров», – сказал президент ФХР.

ФХР и ФХБ подписали меморандум об углублении сотрудничества