Вице-президент «Металлурга»: «Голдобин еще не готов играть на уровне НХЛ. Ему надо добавить физически»

Сергей Ласьков сообщил, что Николай Голдобин изучает вариант выступления за океаном.
«Мы дали ему квалификационное предложение, он в раздумьях, изучает вариант выступления за океаном.
В этом сезоне он добавил, но считаю, что еще не готов играть на уровне НХЛ – ему надо добавить физически. Тем более есть команда, где ему дают играть, в него верят
Квалификационное предложение защитнику Григорию Дронову? Считаю, оно нормальное. Тоже у парня есть мечта, но надо оценивать ситуацию», – сказал вице-президент «Металлурга».