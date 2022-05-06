Вице-президент «Металлурга»: «Голдобин еще не готов играть на уровне НХЛ. Ему надо добавить физически»

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Сергей Ласьков сообщил, что Николай Голдобин изучает вариант выступления за океаном.

«Мы дали ему квалификационное предложение, он в раздумьях, изучает вариант выступления за океаном.

В этом сезоне он добавил, но считаю, что еще не готов играть на уровне НХЛ – ему надо добавить физически. Тем более есть команда, где ему дают играть, в него верят

Квалификационное предложение защитнику Григорию Дронову? Считаю, оно нормальное. Тоже у парня есть мечта, но надо оценивать ситуацию», – сказал вице-президент «Металлурга».

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