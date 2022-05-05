Третьяк – национальной и молодежной сборным на турнире в Петербурге: «На льду представлены будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира»

Президент ФХР обратился к национальной и молодежной сборным России.

Команды проводят очный матч на турнире в Санкт-Петербурге.

«Дорогие любители хоккея, дорогие ребята!

Сегодня действительно большой хоккей в прекрасном городе Санкт-Петербурге, где любят этот вид спорта и играет прекрасная команда.

Сегодня на этом льду представлено будущее нашего хоккея – будущие олимпийские чемпионы и чемпионы мира.

Мы верим в вас, ребята! Сегодня у вас небольшой экзамен. Надеемся, вы покажете прекрасную, интересную игру, которую любят в нашей стране.

Хочу поприветствовать всех зрителей на этом турнире. Всем удачи и хорошего настроения. Спасибо!» – сказал .