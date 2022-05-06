Владимир Плющев: «Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь «Ак Барсу» и любому другому клубу КХЛ»

считает, что может помочь «Ак Барсу».

Бывший главный тренер сборной России поделился мыслями о возможном переходе Радулова в казанский клуб.

– Мы видим, что «Ак Барс» делает ставку на опытных, довольно возрастных хоккеистов. Как вы думаете, при таких вводных нужен «Ак Барсу» еще один возрастной игрок в лице, например, Радулова?

– Радулов имеет такую игровую харизму, что может помочь «Ак Барсу» и любому другому клубу КХЛ.

Саша всегда был среди ведущих игроков и тянул команды за собой. Если на него положил глаз «Ак Барс», значит, есть основания, – сказал Плющев.

Радулов хочет получать в КХЛ не меньше 100 млн рублей в год. «Ак Барс» претендует на игрока