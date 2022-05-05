Радулов хочет получать в КХЛ не меньше 100 млн рублей в год. «Ак Барс» претендует на игрока

Стали известны ожидания по зарплате в .

Как сообщается в тексте «Бизнес Online», по некоторым данным, нападающий хочет получать в России не менее 100 миллионов рублей в год.

«Ак Барс» претендует на 35-летнего игрока, но никаких конкретных переговоров еще не было.

В этом сезоне Радулов набрал 22 (4+18) балла за результативность при полезности «минус 20» в 71 матче текущего регулярного чемпионата НХЛ.

Россиянин отправился в НХЛ в 2016 году, перед этим он играл в КХЛ за «Салават Юлаев» и ЦСКА. Его контракт с «Далласом» истекает в конце сезона.