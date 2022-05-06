Валерий Каменский: «Рейнджерс» созрели для больших дел. Там классные вратари и Панарин, который стал одним из лидеров»

оценил игру нападающего «Рейнджерс» в плей-офф.

Форвард набрал 3 (1+2) очка во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбургом» (5:2, 1-1).

«Артемий – очень талантливый игрок. Панарин всем доказал, что он мастер, может решать большие задачи в игре, помогать команде выигрывать. Это очень приятно.

Думаю, что «Рейнджерс» созрели для больших дел. Там очень классные наши вратари и Артемий, который стал одним из лидеров команды. По ходу сезона они демонстрировали стабильный хоккей», – сказал олимпийский чемпион.

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