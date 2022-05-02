Панарин о серии с «Питтсбургом»: «Я готов. Нужно просто делать все так же, как мы делали весь год»

Артемий Панарин высказался в преддверии старта серии плей-офф НХЛ с «Питтсбургом».

Команды проведут первый матч 4 мая.

«Я готов, взволнован, осталось еще два дня.

Думаю, нужно просто делать все так же, как мы делали весь год. В раздевалке, дома, везде.

Обычно в плей-офф сложно контролировать свои эмоции, ты сильно нервничаешь и [случаются] ошибки.

Я думаю, что победители могут контролировать эмоции и делать все, что делали раньше. Надеюсь, мы сможем это сделать. Я уверен, что мы сможем это сделать», – сказал нападающий .

Панарин сыграет в первом матче серии против «Питтсбурга»