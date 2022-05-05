Защитник Егор Яковлев, скорее всего, продлит контракт с «Металлургом».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация о том, что 30-летним защитником интересуется «Ак Барс». Издание отмечает, что после подписания Вячеслава Войнова, Кирилла Семенова и Вадима Шипачева у казанцев не так много средств под потолком зарплат.

Яковлев играет за «Металлург» с 2019 года. В минувшем сезоне он провел 48 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 16 (2+14) очков. В плей-офф в его активе 15 (2+13) баллов в 24 играх.

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