Вице-президент «Металлурга» о вариантах Голдобина в Северной Америке: «Николай явно выше уровня АХЛ. Ему надо еще поиграть в КХЛ»

Теги Металлург Мг КХЛ Ярослав Хабаров Егор Яковлев Николай Голдобин Спорт-Экспресс Сергей Ласьков Хоккей

Вице-президент «Металлурга» рассказал о переговорах с Егором Яковлевым и Николаем Голдобиным.

– Как идут переговоры с Егором Яковлевым?

– Мы предложили ему контракт. Думаю, на днях все решится.

– Николаю Голдобину клуб сделал квалификационное предложение. Но Николай все-таки рассматривает варианты в Северной Америке?

– Да, мы сделали ему квалификацию. Раньше я уже говорил на эту тему. Николай явно выше уровня АХЛ. Он техничный и креативный игрок.

Ему надо прибавлять, в этом сезоне он лучше стал вести борьбу и возвращаться в оборону. Думаю, что ему надо еще поиграть в КХЛ. Это мое личное мнение. Предложение ему сделано.

– Вратарский вопрос – самый острый в первые дни межсезонья?

– Да, острый, поэтому я его не обсуждаю.

Ярослава Хабарова вы приглашали перед сезоном на просмотровый контракт, который позже стал полноценным. В плей-офф Ярослав показал, что готов держать хороший уровень. Он останется в команде?

– Мы ведем переговоры. Ярослав – хороший защитник. На определенных условиях мы готовы с ним продолжить работу, – сказал Сергей Ласьков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные