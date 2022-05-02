Вице-президент «Металлурга» о вариантах Голдобина в Северной Америке: «Николай явно выше уровня АХЛ. Ему надо еще поиграть в КХЛ»

Вице-президент рассказал о переговорах с Егором Яковлевым и .

– Как идут переговоры с ?

– Мы предложили ему контракт. Думаю, на днях все решится.

– Николаю Голдобину клуб сделал квалификационное предложение. Но Николай все-таки рассматривает варианты в Северной Америке?

– Да, мы сделали ему квалификацию. Раньше я уже говорил на эту тему. Николай явно выше уровня АХЛ. Он техничный и креативный игрок.

Ему надо прибавлять, в этом сезоне он лучше стал вести борьбу и возвращаться в оборону. Думаю, что ему надо еще поиграть в . Это мое личное мнение. Предложение ему сделано.

– Вратарский вопрос – самый острый в первые дни межсезонья?

– Да, острый, поэтому я его не обсуждаю.

– вы приглашали перед сезоном на просмотровый контракт, который позже стал полноценным. В плей-офф Ярослав показал, что готов держать хороший уровень. Он останется в команде?

– Мы ведем переговоры. Ярослав – хороший защитник. На определенных условиях мы готовы с ним продолжить работу, – сказал Сергей Ласьков.