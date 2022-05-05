Быков о хет-трике Капризова: «Россия всегда была богата на таланты»

Вячеслав Быков оценил игру нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова в плей-офф.

Форвард забросил три шайбы в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (6:2, 1-1 в серии). Россиянин стал первым в истории франшизы хоккеистом, сделавшим хет-трик в игре плей-офф.

«Я рад за Кирилла. Мне повезло с ним немножко работать. Это талантливый парень. Еще мне нравится его воспитание.

Россия всегда была богата на таланты. Дай бог, чтобы он и дальше проявлял себя. У него есть все основания, чтобы добиться высоких результатов», – сказал бывший главный тренер сборной России