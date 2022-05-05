Валерий Каменский: «Капризов почувствовал вкус голов. Он уже показал себя как лидер»

Валерий Каменский оценил игру нападающего «Миннесоты» в плей-офф.

Форвард забросил три шайбы в матче первого раунда Кубка Стэнли с «Сент-Луисом» (6:2, 1-1 в серии).

«Капризов уверенно провел сезон. Уже почувствовал вкус голов, победы, продолжает делать результаты.

Естественно, это приятно болельщикам, поддерживаем Кирилла, пусть дальше так и идет. Капризов уже показал себя как лидер, парень, решающий судьбу матча.

Можно только поздравить: так держать, главное – без травм!» – сказал олимпийский чемпион.

Новый рекорд Капризова: первым в истории «Миннесоты» забросил 3 шайбы в матче плей-офф. Но на его хет-трик не хватило кепок