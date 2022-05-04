Киллорн про Василевского: «Он строже к себе, чем кто-либо. Андрей показывал лучший хоккей в прошлом плей-офф, когда было самое большое давление»

высоко высказался о качествах вратаря Андрея Василевского.

«Не могу сказать вам, что у него на уме. Он очень предан делу. Он суперконкурентоспособен.

Он строг к себе – наверное, строже, чем кто-либо. Но, думаю, именно это делает его таким отличным игроком, потому что он многого требует от себя.

В этом разница многих отличных хоккеистов. Когда интенсивность становится немного выше, он улучшает свою игру.

Если посмотреть на прошлый сезон, на решающие матчи плей-офф, то именно тогда он показал свой лучший хоккей – когда больше всего было на кону, когда было самое большое давление», – сказал нападающий .