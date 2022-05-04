Купер перед «Торонто»: «Не в первый раз «Тампа» проигрывает 1-й матч, но выигрывает серию. Нужно копнуть глубже – слишком легкий вечер для их вратаря»

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Джон Купер высказался перед втором матчем Кубка Стэнли против «Торонто».

«Лайтнинг» уступили со счетом 0:5 в первой игре.

«Это не первый случай, когда мы проигрываем первый матч, но выигрываем серию.

Не все бывает идеально. Это не похоже на неизведанные воды. У нас есть представление, что будет происходить.

Но нужно копнуть немного глубже – слишком легкий вечер для их вратаря. У нашего голкипера была работа, а у голкипера соперника этого было не так много», – сказал главный тренер «Тампы».

Хоккеисты «молний» нанесли 24 броска в створ ворот в первом матче.

«Торонто» красиво разнес «Тампу» в первом матче – помогла подзарядка от стадиона. Похоже, город поверил в силу команды

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