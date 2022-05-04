Вильям Нюландер съел плохие суши, его тошнило в день 1-й игры с «Тампой». Швед сыграл 15 минут в этом матче

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Вильям Нюландер провел матч плей-офф НХЛ на фоне тошноты из-за испорченных суши.

На обеде в день первого матча Кубка Стэнли с «Тампой» (5:0) нападающий «Торонто» съел несколько плохих суши из ресторана, в котором он давно не был. Шведского форварда тошнило до начала игры.

В результате Нюландер провел на льду 15 минут и 36 секунд, но не отметился результативными действиями.

Во вторник, на следующий день после игры, хоккеист не принял участие в тренировке «Мэйпл Лифс», поскольку ему требовался отдых.

Сейчас нападающий чувствует себя лучше.

«Это первый матч плей-офф – ты должен быть готов. Что есть, то есть. Мы бились как команда и играли хорошо», – сказал Нюландер.

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