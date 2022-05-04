Кубок Стэнли. «Тампа» в гостях у «Торонто», «Миннесота» примет «Сент-Луиса», «Каролина» играет с «Бостоном»

примет во втором матче серии Кубка Стэнли.

сыграет с , в гостях у «Миннесоты», против .

НХЛ

1-й раунд

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 1-0

Счет в серии: 0-1

Счет в серии: 0-1

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

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