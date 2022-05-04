Кубок Стэнли. «Тампа» в гостях у «Торонто», «Миннесота» примет «Сент-Луиса», «Каролина» играет с «Бостоном»

«Торонто» примет «Тампу» во втором матче серии Кубка Стэнли.
«Каролина» сыграет с «Бостоном», «Сент-Луис» в гостях у «Миннесоты», «Эдмонтон» против «Лос-Анджелеса».
1-й раунд
- Дата проведения
- 5 мая, 02.00, «PNC Arena»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 5 мая, 02.30, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 5 мая, 04.30, «Xcel Energy Center»
Счет в серии: 0-1
- Дата проведения
- 5 мая, 05.00, «Rogers Place»
Счет в серии: 0-1
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