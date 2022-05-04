Пустозеров об играх против Беларуси: «Не ожидал, что матчи в Туле пройдут на таком драйве – отличная организация, крутой штаб, аншлаги, трансляции по ТВ»

рассказал о драйве в товарищеских играх с Беларусью.

В Туле сборная России добилась двух побед (5:2, 3:2 ОТ).

– Две победы над белорусами получились легкими?

– Не сказал бы. Соперник тоже привез молодую команду, уровень конкуренции оказался высоким, все было на тоненького.

Откровенно говоря, не ожидал, что оба матча в Туле пройдут на таком драйве – отличная организация, крутой штаб, аншлаги, трансляции по ТВ.

Все ребята сразу почувствовали, что такое уровень сборной России. По атмосфере чем-то напомнило Уфу, где трибуны всегда переполненные и живые. Получается, в России очень много хоккейных городов – даже вне , – сказал нападающий .