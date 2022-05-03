Роман Ротенберг: «СКА ищет троих легионеров. Это будут топовые ребята. Лучшие, кого можно будет найти»

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Роман Ротенберг сообщил, что СКА ищет новых легионеров.

– Президент клуба Юрий Яковлев сказал, что в следующем сезоне его «Локомотив» будет играть вообще без легионеров. Почему СКА освободил всех своих иностранцев, расторгнув с ними контракты? Вашей команде тоже не нужны иностранцы?

– Жизнь и рынок диктуют свои условия. Мы решили так поступить. Договорились с игроками по-дружески, что они уходят. Все произошло по обоюдному желанию. Мы будем следить за развитием ситуации.

Но на сегодняшний день перед СКА стоит задача – найти трех легионеров…

– Все-таки они нужны.

– Да, мы ищем троих. Но это будут прям топовые ребята. Лучшие, кого можно будет найти. Один-два топовых иностранца, или вообще без них. Кого сможем найти.

У нас достаточно своих игроков, которых надо развивать. Тот же Федор Свечков, который забил гол белорусам. Или вот вратарь Дмитрий Николаев. У нас много талантливых ребят, – сказал главный тренер СКА.

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