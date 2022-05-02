Роман Ротенберг: «Лео Комаров попал в очень сложную ситуацию, я слышал о смене фамилии. Идет дискриминация по национальному признаку»

высказался о давлении на .

Ранее появилась информация о том, что в Финляндии арену имени Комарова намерены переименовать, а супруга Лео хочет изменить фамилию детям из-за дискриминации.

– Правда, что Комаров попал под большой пресс в Финляндии? Его жена чуть ли не фамилию собралась менять. И в сборную его теперь не берут.

– Давление финской федерации было с первого же дня.

Финским игрокам, выступающим в , стали реально угрожать с формулировкой, что их больше никогда не возьмут в сборную.

Мы общались с ребятами, психологически им было очень сложно. Это очень серьезно ударило по СКА.

Понятно, что во время плей-офф мы об этом не говорили. Но надо отдать должное хоккеистам – они держали удар. Хотя мы думаем, это не совсем порядочное поведение со стороны финской федерации хоккея.

Как можно угрожать игроку? Он не один год выступал за сборную Суоми, долгие годы работал в КХЛ. И теперь на них решили поставить крест?

Были постоянные звонки нашим хоккеистам от федерации и других официальных лиц, включая посольство. Но игроки продолжили играть за СКА, делая все возможное.

Лео попал в очень сложную ситуацию. Мы ему старались помочь по максимуму. Но давление было очень серьезным. Идет дискриминация по национальному признаку.

И о смене фамилии я слышал, хотя это нужно у самого Лео уточнять. Не могу разглашать его личную информацию, – сказал главный тренер и вице-президент .