Вратарь «Нэшвилла» Сарос пропустит 1-й и 2-й матчи серии с «Колорадо» из-за травмы

Вратарь пропустит старт серии с из-за травмы.

Финский голкипер пропустил 2 последних матча регулярного чемпионата из-за повреждения нижней части тела.

Главный тренер клуба Джон Хайнс подтвердил, что Сарос не сыграет в первом и втором матче серии с «Эвеланш».

Во время его отсутствия вратарский тандем «Предаторс» составят и . Хайнс пока не сказал, кто из них начнет первый матч в старте.

27-летний Сарос провел в регулярке 67 матчей (больше всех в НХЛ) и одержал 38 побед, отражая 91,8% бросков при коэффициенте надежности 2,64.