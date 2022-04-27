Готовность «СКА-Арены» составляет 70%

Перенос ЧМ-2023 из России не скажется на сроках строительства арены в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе компании «СКА Арена».

«Арена строится в рамках концессионного соглашения, где определены параметры сооружения, его уровень в части спортивной составляющей и сроки строительства.

Проведение чемпионата мира не является обязательным условием концессии. Конечно, ввод арены планировался под ЧМ-2023, но его отмена не затормозит строительство. Работы идут в графике.

На сегодняшний день степень готовности объекта составляет 70% и позволяет с уверенностью говорить о соблюдении установленных сроков строительства», – сообщили в пресс-службе.

Напомним, 26 апреля ИИХФ лишила Россию права на проведение ЧМ-2023.

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