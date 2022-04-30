Дмитрий Медведев: «Поздравляю игроков ЦСКА, тренерский штаб и всех армейских болельщиков с победой в Кубке Гагарина»

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Дмитрий Медведев поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

Команда обыграла «Металлург» (4:1) в седьмом матче и выиграла серию со счетом 4-3.

«Поздравляю хоккеистов ЦСКА, тренерский штаб и всех армейских болельщиков с победой в Кубке Гагарина», – написал заместитель председателя Совбеза РФ.

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