Дмитрий Медведев: «Поздравляю игроков ЦСКА, тренерский штаб и всех армейских болельщиков с победой в Кубке Гагарина»

поздравил ЦСКА с победой в Кубке Гагарина.

Команда обыграла (4:1) в седьмом матче и выиграла серию со счетом 4-3.

«Поздравляю хоккеистов ЦСКА, тренерский штаб и всех армейских болельщиков с победой в Кубке Гагарина», – написал заместитель председателя Совбеза РФ.

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